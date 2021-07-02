Катунь24: На «Тавриду» за видеоролик: жители Алтайского края могут выиграть поездку на форум

С 26 июня по 3 июля 2021 года проходит Всероссийская интернет-акция «Стимул мечты – это сам ты».

Фото: pixabay.com

Для того чтобы принять участие, необходимо снять ролик о позитивной альтернативе потреблению наркотиков, выложить его в социальные сети и подать заявку на участие в конкурсе через систему АИС «Молодежь России» на мероприятие «Всероссийская акция» «Стимул мечты – это сам ты», прикрепив ссылку на размещенный видеоролик в анкете участника. Если аккаунт в социальной сети закрыт, необходимо прикрепить ссылку на Яндекс. Диск, где будет размещен ролик для просмотра конкурсной комиссией, куда войдут представители Росмолодежи, МВД России, а также члены общественных организаций.

По итогам конкурса трое победителей получат возможность принять участие в образовательном заезде «Вкусный джаз», который пройдет в период с 6 по 13 августа 2021 года на базе арт-кластера «Таврида» (Крым) по направлению «Арт-школа фото и видеоконтента» на бесконкурсной основе.

Катунь24