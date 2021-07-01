ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Не выдержал упреков: сибиряк убил своего отца

Горняк22
18 часов Ago

По словам 39-летнего мужчины, родитель постоянно упрекал его за отсутствие работы и злоупотребление алкоголем.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года в Кемеровской области. Во время застолья 66-летний отец в очередной раз начал упрекать сына за то, что тот нигде не работает, злоупотребляет алкогольными напитками и питается за его счет. Мужчину разозлило, что отец попрекает его едой, и он решил с ним расправиться. Сын дождался, пока родственник уснет, подкрался и ударил его ножом в грудь. От раны пенсионер скончался на месте. 

Мужчина позвонил сестре и рассказал о преступлении. Раньше он уже шутил на эту тему, но женщина всё же решила проверить, всё ли в порядке, и пришла к ним. В доме женщина увидела мертвого отца и вызвала полицию.

Осужденный свою вину признал. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Катунь24

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