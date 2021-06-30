Катунь24: На ремонт дорог в Рубцовске из краевого бюджета выделили около 200 миллионов рублей

Такую сумму направили в 2021 году. Это капля в море, что признают даже местные власти. Проблема назревала много лет, и сейчас, чтобы коренным образом изменить ситуацию, потребуется более миллиарда рублей. Впрочем, первые шаги на этом пути уже сделаны. Как скоро в третьем по численности населения городе края дороги приведут в нормативное состояние, узнали наши журналисты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На ремонт дорог в Рубцовске из краевого бюджета выделили около 200 миллионов рублей

Фёдор Ширшов уже несколько лет ежедневно выходит в рейс по городским улицам – зарабатывает на хлеб в службе такси. Он показал нам наиболее проблемные участки рубцовской улично-дорожной сети. Впрочем, сложнее найти дорогу, к которой не было бы претензий – таких лишь несколько. Их отремонтировали в течение нескольких последних лет. А те направления, что ещё ждут капитального ремонта, пока довольствуются лишь ямочным. А его хватает ненадолго.

На улице Транспортной проходит несколько маршрутов общественного транспорта. В день водители автобусов проезжают по ней не менее 10 раз. Износ подвески в таких условиях колоссальный, говорят водители.

Местные власти не скрывают проблему дорог. Она очевидна даже для обывателя. Но если раньше дорожники рассчитывали только на скудные возможности муниципального бюджета, в последние несколько лет благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и мощной поддержке краевых властей в будущее смотрят с большим оптимизмом.

«В этом году выделено 200 миллионов рублей из краевого бюджета на капитальный ремонт дорог. Из местного бюджета на софинансирование предусмотрено порядка 6 миллионов рублей. И на ямочный ремонт предусмотрено 20 миллионов рублей», – прокомментировал заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович.

В этом году в Рубцовске ремонтируют три улицы: Блынского, переулок Гражданский и проспект Рубцовский. В переулке Гражданском обустроят тротуары – раньше о них местные жители могли только мечтать, приходилось ходить по краю проезжей части. Дополнительно за счёт краевой поддержки отремонтируют дорожное покрытие на улице Тракторной – долгое время по ней даже не ходил общественный транспорт. Теперь это уйдёт в прошлое. Впереди у местных властей и дорожников ещё много работы, но горожане рады уже тому, что ситуация наконец сдвинулась с мёртвой точки.

Катунь24