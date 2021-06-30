Катунь24: На проспекте Красноармейском в Барнауле временно закрыли проезд через трамвайные пути

Ремонтировать трамвайные пути на проспекте Красноармейском начали сегодня, 29 июня.

Фото: pixabay.com

До 8:00 6 июля будет закрыто движение автомобильного транспорта на переезде через трамвайные пути в районе здания № 64 по проспекту Красноармейскому.

Всего на данном участке будет отремонтировано 62,5 метра путей, сообщили в администрации города. Также летом капитально отремонтируют трамвайные пути на пересечении улиц Попова и Взлётной.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Катунь24