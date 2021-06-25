Катунь24: На Алтае празднуют 80-летие со дня рождения Валерия Золотухина

В течение четырёх дней известные актёры театра и кино будут выступать перед зрителями края со своими программами. В Барнауле открылось несколько фотовыставок, посвященных нашему знаменитому земляку.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На Алтае празднуют 80-летие со дня рождения Валерия Золотухина

Фотоработы московского мастера Владимира Блотницкого показывают Валерия Золотухина в неожиданном ракурсе – не только как актёра, но и общественного деятеля. Фотографии демонстрируются в ГМИЛИКА, где открылась еще одна экспозиция, рассказывающая о детстве, первых шагах в актерской профессии, визитах Золотухина на Алтай, его выступлениях на малой родине.

С Ириной Линдт приехал её сын Иван Золотухин. Иван выбрал профессию родителей, на сцене с самого детства, мечтает стать профессиональным актером.

24 июня в Государственной филармонии Алтайского края Вениамин Смехов и артисты театра на Таганке Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий представят музыкальное поэтическое представление «Флейта-позвоночник». В этот же вечер в Молодёжном театре Алтая заслуженные артисты России Валерий Черняев и Любовь Чиркова проведут творческую встречу. А 25 и 26 июня юбилейные мероприятия с участием гостей продолжатся на родине Валерия Золотухина – в селе Быстрый Исток.

Катунь24