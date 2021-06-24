Катунь24: Новый современный молочный комплекс появится в Алтайском крае

Соглашение о социально-экономическом партнёрстве между правительством региона, администрацией Заринского района и предприятием «Блиновское» подписали сегодня, 23 июня, на агрофоруме «День сибирского поля».

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Новый современный молочный комплекс появится в Алтайском крае

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Виктор Томенко, глава Заринского района Валерий Тимирязев и руководитель проекта Александр Уманец. Виктор Томенко отметил, что агрофорум «День сибирского поля» – это возможность установить хозяйственные связи, правовые и финансовые отношения.

Инвесторы предполагают вложить порядка 5 млрд рублей и создать около 200 рабочих мест. Для Заринского района это самый крупный инвестиционный проект за последние 30 лет. Совместную работу с инвесторами начали заранее: выбрали площадку, подготовили разрешения.

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