ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Невменяемый житель Славгорода может отправиться на принудительное лечение за убийство

Горняк22
6 часов Ago

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Славгорода. Его обвиняют в убийстве.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл в апреле 2021 года в одном из местных общежитий. Имеющий психическое заболевание обвиняемый нанёс множественные удары ногами и молотком по голове мужчине. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

Как рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю, мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость. Уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

Катунь24

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