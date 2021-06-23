Катунь24: Невменяемый житель Славгорода может отправиться на принудительное лечение за убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Славгорода. Его обвиняют в убийстве.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл в апреле 2021 года в одном из местных общежитий. Имеющий психическое заболевание обвиняемый нанёс множественные удары ногами и молотком по голове мужчине. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

Как рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю, мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость. Уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

Катунь24