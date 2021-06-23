Катунь24: Новый жилой квартал появится на месте старых домов в Барнауле

На пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной – через дорогу от ТЦ «Норд-Вест» — планируют построить несколько новых многоэтажек.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», одно 20-этажное здание уже согласовали. Оно появится на улице Северо-Западной, 48а.

Застройщик ООО СК «Иншаат» представил концепцию развития всего квартала, которую разработали специалисты ООО «Мастерская Золотова». На углу пересечения центрального проспекта Барнаула и улицы Северо-Западной спроектировали аналогичную 20-этажную свечку с таким же количеством квартир и подземной автостоянкой. Сразу за ней предполагается въезд в отдельный подземный паркинг, где на двух уровнях должны обустроить 50 машиномест.

Чуть дальше, на проспекте Ленина, 163б, в проекте обозначен ещё один 10-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения. Этот участок сейчас свободен. Рядом предложили поставить длинную пятиэтажку с аркой посередине и пристройками для магазинов. Сейчас на этом месте располагается пять ветхих двухэтажных домов.

Сейчас в квартале работают три детских сада, школа, магазины, есть гаражи, погреба, бойлерные, а также 16 жилых домов по 2-9 этажей.

Катунь24