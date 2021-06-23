Катунь24: Нетрезвый житель Ельцовского района получил срок за оскорбление полицейского

Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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В августе 2020 года сотрудник полиции задержал мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в одном из сел Ельцовского района. Полицейский доставил его в дежурную часть, поскольку в поведении мужчины усматривались признаки административного правонарушения, уточняет региональный Следком.

Задержанный, заходя в здание полиции, начал выражаться в сторону сотрудника нецензурной бранью, на замечания о должном поведении не реагировал. Более того, мужчина умышленно ударил полицейского кулаком в спину.

Обвиняемый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Катунь24