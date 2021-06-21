Катунь24: На Алтае молодой самец ирбиса чуть не съел скрытую камеру

Выходку животного зафиксировали в субботу, 19 июня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Фото: Скриншот видео Алтайского заповедника/WWF России

Видео передали участники 12-й добровольческой экспедиции «По следам снежного барса», именно они и сняли записи с установленных камер. Сотрудники фонда установили, что камеры засняли молодого снежного барса по имени Карагай. Сначала он оставлял метки на скалах для других ирбисов, после заметил и сбил камеру.

» Сейчас у снежных барсов период гона — кошачьи активно ищут пару: метят, самки призывно мяукают», — уточнили в пресс-сллужбе WWF.

Помимо Карагая, фотоловушки фиксировали еще одного молодого самца. Ранее, в 2020 году, он уже попадался в фотоловушки с ещё одним самцом — предположительно его братом, поскольку ирбисы одиночные животные. Группой особей можно встретить только самку с её котятами или молодых животных, еще не занявших собственные участки. Старейшего самца ирбиса, живущих в Республике Алтай, по имени Хоргай в 2021 году камеры пока не обнаружили. Также сотрудники заповедника ждут попадания в объективы самки Гуты с её выводком.

«По следам снежного барса» — единственная в России ежегодная полевая экспедиция добровольных защитников редких животных. Простые жители нашей страны с разных уголков России за свои средства приезжают в Горный Алтай ежегодно, чтобы установить и проверить автоматические камеры на хребте Чихачева — горной цепи на самой границе с Монголией, где обитают редкие снежные барсы. Наблюдение за барсами с помощью фотоловушек на хребте Чихачева ведется с 2011 года.

Катунь24