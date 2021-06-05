Катунь24: На телеканале «Катунь 24» начинается проект «Открытые новости»

Передвижная мобильная студия отправится в города и районы края, чтобы стать ближе к зрителям и из разных точек выходить в эфир с выпусками новостей. Это уникальная возможность для телезрителей увидеть изнанку работы на ТВ.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На телеканале «Катунь 24» начинается проект «Открытые новости»

Сменили привычную студию на мобильную передвижную. На телеканале «Катунь 24» начинается проект «Открытые новости». «Катунь 24» – единственная телекомпания в Алтайском крае, которая вещает под открытым небом в разных городах и районах региона.

Проект появился 4 года назад. За это время мы встретились с сотнями телезрителей, выслушали проблемы и рассказали их истории в эфире телеканала. Они в свою очередь увидели работу режиссеров, журналистов, операторов, продюсеров, инженеров своими глазами.

«Открытые новости» начнут вещание 7 июня в Бийске. Затем мобильная телестудия отправится в село Алтайское, Павловский район на площадку форума «День сибирского поля», в Рубцовск, Краснощеково, Кулунду и Яровое. Новостные выпуски проекта будут транслироваться под открытым небом в 10:00, 13:00 и 17:00. Предлагайте ваши темы для эфира. Мы уже в пути!

Катунь24