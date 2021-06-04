Катунь24: На Петербургском международном экономическом форуме главы регионов Сибири заключили соглашение о развитии внутреннего и въездного туризма

Сегодня, 3 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в подписании соглашения по реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири», разработанного Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение».

Фото: Антон Федотов

Церемония состоялась на коллективном стенде «Большая Сибирь», где свои экспозиции представили все регионы Сибирского федерального округа.

В подписании соглашения также приняли участие главы республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, губернаторы Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Соглашение направлено на активизацию туристической отрасли Сибири, развитие инфраструктуры, ускорение экономического роста, увеличение налоговых поступлений, создание рабочих мест. Консолидация действий сибирских регионов по комплексному развитию сферы туризма расширит спектр турпредложений на рынке Сибири в целом и Алтайского края в частности, а также окажет благоприятное воздействие на укрепление позиций туристического бренда «Сибирь».

Алтайский край подготовил предложения о включении в общую программу уже реализуемых проектов «Туристский кластер «Белокуриха — Предгорье Алтая» и «Спортивно-туристский кластер «Тягун», а также перспективных кластеров «Катунь» (Айский сельсовет Алтайского района) и «Барнаул — горнозаводской город. Второй этап». Реализация этих проектов позволит повысить туристическую привлекательность региона, создать условия для привлечения новых инвесторов в отрасль.

На стенде «Большая Сибирь» главы регионов округа подписали с Росприроднадзором меморандумы о взаимодействии в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Правительство Алтайского края закрепило в документе договоренность о совместной работе с Росприроднадзором по включению в федеральный проект Бийска и Барнаула. Проект «Чистый воздух» направлен на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. Для улучшения экологической ситуации в городах предлагается дальнейшее развитие электротранспорта, обновление подвижного состава общественного транспорта, озеленение, охрана и защита лесов, развитие газораспределительной системы, содействие гражданам в газификации домовладений.

Катунь24