ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания

Горняк22
11 часов Ago

Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком.
 

Фото: pixabay.com

По его словам, проблемы центральной и периферической нервной системы являются одними из вероятных причин непроизвольного подергивания верхнего и нижнего века.

«Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины», — отметил Евдокимов в интервью «Пятому каналу».

Он также подчеркнул, что при таких нервных состояниях тик носит длительный характер: от двух до четырех месяцев.

«Если у вас тики более двух месяцев длятся — это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение», — предупредил врач.

Катунь24

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