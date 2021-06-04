Катунь24: Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания

Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком.



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По его словам, проблемы центральной и периферической нервной системы являются одними из вероятных причин непроизвольного подергивания верхнего и нижнего века.

«Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины», — отметил Евдокимов в интервью «Пятому каналу».

Он также подчеркнул, что при таких нервных состояниях тик носит длительный характер: от двух до четырех месяцев.

«Если у вас тики более двух месяцев длятся — это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение», — предупредил врач.

Катунь24