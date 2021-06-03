Катунь24: Новые художественные выставки открылись в Барнауле

Рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Новые художественные выставки открылись в Барнауле

Сразу три новые выставки открылись в Государственном художественном музее Алтайского края. Выставка «До и После» Владимира Васильева занимает несколько залов. Владимир Викторович – заслуженный артист СССР и России, выдающийся танцовщик XX века, хореограф, педагог и общественный деятель. Когда он перестал выходить на сцену, занялся акварелью. В художественном музее представлено 78 его работ. Выставка приурочена к 80-летию артиста и к 10-летию ансамбля песни и танца «Алтай».

Выставка православного искусства «Путеводительница» открывает посетителям путевые иконы, созданные в разных техниках. Это медное литьё, резьба по дереву и станковая темперная живопись.

Мини-выставка «Детских лет воспоминанье» представляет фарфор ведущих скульпторов России и Латвии. Самое раннее произведение «Крестьянин и мальчик, показывающий язык» создано ещё в 19 веке.

В арт-галерее Щетининых работает экспозиция «Мормышанские просторы». Это больше 50 пейзажей и портретов, написанных в селе Мормыши Романовского района. Выставка приурочена к 300-летию села. Анатолий Щетинин впервые побывал в Мормышах в 25 лет и с тех пор постоянно возвращается в эти места.

Работ, написанных в Мормышах, гораздо больше. 7 из них художник подарил местному клубу. Посмотреть выставку в Барнауле можно до 15 июля по адресу: проспект Социалистический, 78.

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