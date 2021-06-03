Катунь24: Новую систему водоснабжения построят в Егорьевском районе Алтайского края

Местные жители теперь смогут пользоваться качественной водой.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Новую систему водоснабжения построят в Егорьевском районе Алтайского края

В селе Новоегорьевское проведут новое водоснабжение по федеральному проекту «Чистая вода». Теперь жители не будут страдать от плохого качества воды.

В селе построят водопроводные сети протяженностью более 10 км, две насосные станции, отремонтируют два резервуара чистой воды. Такие масштабные работы позволят жителям пользоваться качественной питьевой водой.

Стоимость работ составит почти 140 млн рублей. Преимущественно из средств федерального бюджета. В настоящее время подрядная организация уже прокладывает водопроводные сети. Ход работы будет контролироваться специалистами отдела водоснабжения Минстроя Алтайского края.

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