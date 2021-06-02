ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Катунь24: На пешеходном переходе в Барнауле сбили человека

Горняк22
15 часов Ago

Девушка, 2000 года рождения, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: отдел ГИБДД города Барнаула

По данным паблика «Инцидент Барнаул», сегодня, 1 июня 2021 года, в 15:00 на улице Энтузиастов, 33 мужчина, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Карина», сбил девушку на пешеходе.

В результате ДТП девушка получила телесные травмы. Медицинские работники оказывают ей помощь в Городской больнице № 1.

По данному делу правоохранители проводят проверку. 

Катунь24

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