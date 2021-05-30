Катунь24: На шести перекрестках Барнаула появятся камеры видеонаблюдения

Об этом в эфире «Эха Москвы в Барнауле» рассказала начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России Екатерина Виноградова.

Фото: pixabay.com

Новые комплексы появятся в столице Алтайского края в 2022 году. Камеры фото- и видеонаблюдения установят по адресам:

пересечение проспекта Ленина и Строителей;

проспект Социалистический и улица Молодёжная;

ул. Энтузиастов и ул. С. Поляна;

ул. А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады;

улицы С. Западная и ул. Юрина;

пересечение пр. Ленина и ул. Пионеров (после реконструкции перекрёстка).

Екатерина Виноградова также отметила, что в 2020 году было внесено 900 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила почти 660 миллионов. Оплачено свыше 800 000

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