Катунь24: На шести перекрестках Барнаула появятся камеры видеонаблюдения
Об этом в эфире «Эха Москвы в Барнауле» рассказала начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России Екатерина Виноградова.
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Новые комплексы появятся в столице Алтайского края в 2022 году. Камеры фото- и видеонаблюдения установят по адресам:
- пересечение проспекта Ленина и Строителей;
- проспект Социалистический и улица Молодёжная;
- ул. Энтузиастов и ул. С. Поляна;
- ул. А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады;
- улицы С. Западная и ул. Юрина;
- пересечение пр. Ленина и ул. Пионеров (после реконструкции перекрёстка).
Екатерина Виноградова также отметила, что в 2020 году было внесено 900 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила почти 660 миллионов. Оплачено свыше 800 000