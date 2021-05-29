Катунь24: На Кытмановский район обрушился ураган с градом

О буйстве стихии рассказала подписчица «Катунь 24» Екатерина в сообщениях Instagram katun24.ru.

Фото: Скриншот видео @rina_19804 Embedded video for На Кытмановский район обрушился ураган с градом

Ураган разыгрался в селе Старая Тараба Кытмановского района Алтайского края вчера, 27 мая 2021 года, около 17 часов вечера. Очевидцы застали непогоду на элеваторе – её успел заснять муж Екатерины Олег, когда приехал на мехток. Там совсем недавно установили новое оборудование — «ещё зерно даже не засыпали ни разу», уточнила Екатерина.

Сильный ветер снес несколько бочек, которые, как видно на видео, под его порывами легко покатились по полю. После усилился дождь, к которому также добавился град. Непогода бушевала около 3 минут.

«Бочки полетели! Вот это торнадо!» — прокомментировали происходящее на видео удивленные очевидцы.

Это видео Екатерина также опубликовала в социальной сети TikTok. Меньше чем за сутки оно набрало более 108 тыс. просмотров. Позже пользователь также опубликовала видео, на которых видны последствия урагана: сорванный металлический профиль и смятые конструкции. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Фермерское хозяйство, на которое обрушилась стихия, понесло огромные убытки, уточнила наша подписчица.



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