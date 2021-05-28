Катунь24: На пешеходном переходе в Барнауле сбили девушку

Инцидент произошёл в Ленинском районе города, сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

Девушку сбили сегодня, 27 мая 2021 года, в 11:08 на пешеходном переходе на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой. На 31-летнюю девушку наехал 37-летний водитель Nissan X-Trail. Как сообщают в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на городскую ГИБДД, потерпевшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка получила травмы, на месте ДТП ей оказали медицинскую помощь. Полиция выясняет детали произошедшего.

Катунь24