Катунь24: Новые направления поддержки бизнеса обсудили губернатор Алтайского края и новый руководитель Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства

Сегодня, 26 мая, в День российского предпринимательства, состоялась встреча губернатора Виктора Томенко и генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, который приехал в Алтайский край с рабочим визитом.

Фото: Антон Федотов

Виктор Томенко подчеркнул значимость малого и среднего предпринимательства для Алтайского края. В регионе, который является одним из лидеров по производству продукции АПК, 90 % сельхозпредприятий относятся к сфере малого и среднего предпринимательства. Из 1,1 миллиона жителей трудоспособного возраста почти 300 тысяч человек вовлечены в сферу предпринимательства. Малый и средний бизнес дает порядка 30 % объема всех налоговых доходов и 25 % объема инвестиций в экономику. Как подчеркнул губернатор, в крае сформирована работоспособная система поддержка малого и среднего предпринимательства, используются инструменты краевого и федерального уровня. В условиях пандемии в 2020 году государственную поддержку получили порядка 16 тысяч предпринимателей. Новые возможности поддержки сферы МСП предусмотрены индивидуальной программой ускоренного социально-экономического развития Алтайского края — в виде компенсации стоимости оборудования и докапитализации Алтайского фонда микрозаймов для предоставления льготных кредитов.

Алтайский край также активно использует все инструменты поддержки бизнеса по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С 2016 года правительство Алтайского края и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства активно взаимодействуют в вопросах развития бизнеса.

Как отметили Виктор Томенко и Александр Исаевич, настало время расширить спектр направлений сотрудничества. Губернатор и руководитель Корпорации МСП подписали новое соглашение о сотрудничестве в целях совершенствования системы мер поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.

Стороны объединят усилия для развития финансовой поддержки предпринимателей, в том числе будут внедрять новые финансовые инструменты в приоритетных сферах и целевых сегментах, включая поддержку высокотехнологичных проектов, выпускников акселерационных программ Корпорации МСП, малых форм хозяйствования на селе, предпринимателей-экспортеров. Также планируется поддержка проектов в области развития туризма, социального, семейного и молодежного предпринимательства.

Одна из задач сотрудничества — создание условий для расширения участия предпринимателей в закупках на территории Алтайского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Предпринимателям будет оказываться организационная поддержка, в том числе проведение для них специальных обучающих мероприятий, планируется расширение рынков сбыта для предпринимателей, развитие сегмента закупок малого объема.

Важным направлением сотрудничества станет цифровизация инструментов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Будет внедрена цифровая модель оценки (скоринг) потенциала предпринимателей к росту (развитию) с созданием цифровых профилей получателей поддержки.

Также соглашение направлено на развитие инструментов профилактики нарушений прав и законных интересов предпринимателей, включая модернизацию механизма обратной связи бизнеса по правоприменительной практике, административным барьерам, возможным изменениям нормативно-правового регулирования для улучшения бизнес-климата.

Кроме того, достигнуто соглашение о развитии инструментов информационной поддержки предпринимателей в части своевременного обеспечения их актуальной информацией об изменениях регионального законодательства, затрагивающего вопросы ведения бизнеса.

Планируется сотрудничество и по развитию кооперации, сбыта и встраивания предпринимателей в цепочки поставок, а также развитие экспорта продукции компаний из сектора МСП.

Катунь24