Катунь24: Новый беговой сезон открывает Барнаульский ипподром

29 мая 2021 года на Барнаульском ипподроме состоится масштабное открытие.

Фото: pixabay.com

Барнаульский ипподром приглашает горожан и гостей краевой столицы посетить праздник, активно провести выходной день в кругу друзей, покататься на лошадях и пони.

По информации Минсельхоза Алтайского края, на мероприятии соберутся лучшие наездники нашего края со своими лошадьми. Также в этот день будут разыграны призы для лошадей орловской рысистой и призовых пород: приз в честь Дня Победы; «Мемориал Маршала Г. К. Жукова»; приз «Весенний»; приз открытия летнего бегового сезона; приз Отклика; приз Гладкой.

Помимо соревнований и призов, посетителям будет представлена развлекательно-показательная программа спортсменов-конников. Мероприятия будут проходить по субботам с 15:00.

Катунь24