Катунь24: Новый ТРЦ может появиться в Новоалтайске

Торгово-развлекательный центр «Парус» запроектировали в Новоалтайске. На участке уже выполнили фундаментные работы.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

По данным «Алтайского портала недвижимости», здание будет иметь как минимум три уровня и несколько входов. Фасады выполнят в оранжевых и чёрных цветах с тонированным остеклением. Рядом планируют открыть парковку для автомобилей.

Здание начали возводить ещё несколько лет назад, но заморозили на стадии готовности в 3 %. Сейчас заказчик продаёт территорию вместе с проектом другому инвестору. Стоимость лота — 14,7 млн рублей. Земельный участок имеет площадь 5 119 кв. м. Расположен он в самом центре города на ул. 40 лет Победы, 11. Сейчас площадка огорожена забором.

Катунь24