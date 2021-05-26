Катунь24: На Шукшинский кинофестиваль в Алтайский край приедут актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева

Актрисы посетят его открытие и представят спектакль «Вражда», премьера которого пройдёт в краевом театре драмы.

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Об этом сообщила во время онлайн-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Сейчас завершён приём заявок и формируется программа кинофестиваля. Всего оргкомитет принял 26 заявок полнометражных фильмов и около 140 – короткого метра. Министр культуры отметила, что интерес к фестивалю проявили и зарубежные кинематографисты, в частности из Ирана, Латвии, Италии, Казахстана, Республики Беларусь и Украины, также в числе заявок есть фильмы совместного производства с такими странами, как Италия, Бельгия, Финляндия, Китай, Испания и Индонезия.

«В зависимости от отобранных фильмов будет сформирован перечень гостей. Но уже сейчас могу сказать, что в рамках фестиваля в театре драмы состоится премьера спектакля «Вражда» с Еленой Яковлевой и Татьяной Лютаевой, которые примут участие в кинофестивале. Также мы с большой долей вероятности ожидаем на кинофестиваль известных молодых актеров Кирилла Зайцева (известный по роли Сергея Белова в фильме «Движение вверх»), Анну Уколову», – рассказала Елена Безрукова.

Фильмом-открытием XXIII Шукшинского кинофестиваля может стать кинокартина «Земля Эльзы», съемки которого проходили на Алтае. Фильм снят по одноименной пьесе Ярославы Пулинович режиссером Юлией Колесник. В ролях: Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна Уколова.

Шукшинский кинофестиваль в 2021 году пройдёт с 20 по 24 июля.

Катунь24