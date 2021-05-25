Катунь24: На Петербургский тракторный завод начнут поставлять колесные диски алтайского производителя

Об этом губернатору Виктору Томенко в ходе аппаратного совещания сообщил министр промышленности края Вячеслав Химочка сегодня, 24 мая 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На Петербургский тракторный завод начнут поставлять колесные диски алтайского производителя

На Барнаульском заводе прессового оборудования завершились пуско-наладочные работы линии по изготовлению колесных дисков для сельхозтехники. При выходе линии на проектную мощность можно будет выпускать до 80 тысяч дисков в год. Это позволит закрыть потребность рынка России на 95 %.

«За предстоящие полгода 4,5 тысячи колесных дисков предприятие должно произвести и реализовать в Санкт-Петербург. Это ориентировочно на сумму 100 миллионов рублей», — подчеркнул Вячеслав Химочка.

Помимо Петербургского тракторного завода предприятие края будет осуществлять поставки и другим крупным потребителям штампованных колесных дисков, в частности, компании «Ростсельмаш». Также диски будут продавать и на вторичный рынок, уточняет пресс-служба краевого правительства.

В июне-июле 2021 года на площадке Барнаульского завода прессового оборудования запланированы поставка и монтаж роботизированной линии катафореза и покраски производимых колесных дисков. На ее приобретение предприятию был предоставлен льготный заем Фонда развития Алтайского края в размере более 100 миллионов рублей.

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