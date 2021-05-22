Катунь24: Никола Вешний: традиции и приметы на 22 мая

В народном календаре дата 22 мая – Никола Вешний, весенний, летний, теплый, травный, Николин день. Приметы на Николу (22 мая) подскажут, каким будет урожай в этом году. Православная церковь в этот день отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из города Миры в город Бари.

Фото: vsyamagik.ru

Святой родился в III веке в колонии Патара (Греция), с детства был очень религиозен, преуспевал в изучении Священного Писания. Днем он не выходил из храма, а ночью читал книги и молился. Полученное после смерти родителей имущество Николай раздал нуждающимся, а свою жизнь посвятил служению Богу.

Жил святитель и чудотворец в малазийском городе Миры, где был и погребен около 345 года. Через семь веков на город напали мусульмане и разрушили его. Чтобы уберечь от поругания мощи Николая Угодника перевезли в город Бари, находящийся в Южной Италии. В 1087 году жители города поместили мощи святого в специально построенный храм, где они находятся и сегодня, привлекая верующих людей со всего мира.

Традиции и обычаи

Праздник Никола Вешний – важная аграрная дата. С этим днем связано много примет, присловий и поговорок. К нему приурочено множество обрядовых действ и сельскохозяйственных дел. Во многих текстах, относящихся ко дню теплого Николы, содержится сравнение или двух Никольских дат (19 декабря и 22 мая), или двух больших весенних праздников – Егория Вешнего (6 мая) и Николина дня.

В народе этот день ожидали с большим нетерпением. Его называли Николой вешним (весенним), теплым, травным. С этой даты ждали наступление настоящего тепла и роста трав.

До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи – не тужи.

Пришел бы Никола, а тепло будет.

По опыту зная, что весеннее тепло переменчиво и в любой момент может смениться ненастьем, говорили:

До Николы не стриги овечки, не сей гречки.

Хвали зиму после Николина дня.

В северных регионах считали, что от Николы может быть ещё 12 морозных утренников, которые могут растянуться аж до Семенова дня (14 сентября). Если погода в этот день оставалась холодной, уповали на Троицу: Никола травит, а Троица правит.

С Николы начинает хорошо расти трава. Для крестьян это было не просто отрадно и красиво, но и очень важно, потому что появлялась возможность лошадей и скот перевести на подножный корм, да и свой рацион значительно обогатить зеленью. Поэтому тема никольской травы широко представлена в приметах и поговорках:

В году два Николы: один травный, другой морозный.

Егорий с теплом, а Никола с кормом.

Егорий с водой, Никола с травой.

Не хвались на Егория посевом, а хвались на Николу травой.

В былые времена особо уважительно относились к земле, готовой к росту трав. Поэтому по ней запрещалось бить палкой.

Настоящей благодатью считался начавшийся в этот день дождь, который так необходим набирающей силу траве, уже посеянным яровым хлебам, для хорошего увлажнения почвы под посев других зерновых культур.

Велика Божья милость, если на Николу Вешнего дождик пойдёт.

Если в Николин день дождь, то лето не будет засушливое и хлеба уродятся.

Поэтому, если в этот день не было дождя, то молились Николаю Угоднику, прося его смиловаться и подарить весенней земле долгожданную влагу.

В некоторых местах с этого дня начинали сеять пшеницу и овес. Там, где уже ранний посев яровых состоялся, на Николу теплого приходился средний посев. При подготовке к севу опирались не столько на календарную дату, сколько на состояние природы. Например, считалось, что сеять пшеницу нельзя до тех пор, пока на дубе лист не развернется или пока черемуха не расцветет. А вот если береза «раскинулась», самое время сеять. Также земледельцы начинали сеять пшеницу тогда, когда босая нога сможет вытерпеть холод во вспаханной борозде.

Существовала ещё одна интересная поговорка, приуроченная к этому дню: «Святой Егорий запасает коров, Никола коней». Указывает она на то, что с Юрьева дня (6 мая) появляется первая трава и начинается выпас коров, а с Николина дня – лошадей. Кони переходят на подножный корм. Вообще весенний Никола считается покровителем лошадей. В день его памяти заказывали молебен с водосвятием, чтобы подарить животным здоровье и защитить их от диких зверей. С Никольского дня начинали лошадей гонять в «ночное», привязывая им медные колокольчики, по звуку которых можно было с легкостью разыскать деревенский табун. Скотоводы обращались к святому, прося: «Николай Чудотворец, присмотри за нашей скотиной», причем каждую корову и лошадь называли по имени.

От каждого села в конюхи выбирали холостых парней, а потом всем миром их провожали. Специально для них пекли пироги с кашей и готовили презенты. После обильного угощения конюхи отправлялись на луга, где всю ночь веселились. При свете костров они справляли свой нехитрый пир: привозили водку, закуску, жарили яичницу, а после заката к ним присоединялись девушки. Молодежь веселилась, пела песни и водила хороводы до самого утра. По этой причине Никола Вешний на Руси традиционно считался мужским праздником.

В связи с переводом скотины на подножный корм, с этого дня «заказывали» луга, т.е. на межах втыкали в землю ветки и прутья. Таки образом обозначали места, на которых запрещалось пасти животных.

После Николина дня городи городьбу.

22 мая заканчивали сажать картофель, который в старину ценили не меньше хлеба. Крестьяне в этот день около дома выкладывали кресты из веточек или щепок, жгли у крыльца ветки ольхи, чтобы защитить жилище и его обитателей от змей.

В религиозном сознании Николай Угодник непосредственно связан с водной стихией. Он является покровителем моряков, рыбаков и всех плывущих по океанам, морям, рекам и озёрам. Связано это с эпизодами из жития святого, где рассказывается о спасении Николаем Чудотворцем утопающих или попавших в бурю людей. Существует много заговоров и молитв, в которых обращаются к святому с просьбой спасти и сохранить «на водах». Как раньше, так и сегодня на любом судне в обязательном порядке присутствует образ святого Николая.

Народный календарь эту связь отразил по-своему. Считалось, что до вешнего Николы нельзя мочить коноплю, а намоченную следуют вытянуть, чтобы потом не пришлось вытягивать утопленника. До этого дня не купались.

Приметы и поверья

Дождь на Николу Вешнего – к хорошему урожаю. Если на Николу лягушки заквакают, то овес будет хорош. До святого Николы не стриги овец, не сей гречки, не купайся в водоёмах. Сон с 21 на 22 мая сбудется у людей, родившихся в этот день. Сновидение, увиденное днем 22 мая, исполнится через 5 лет, когда вы уже про него забудете.

Людям, родившимся 22 мая, покровительствует святой Николай. Им подходит берилл.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24