Катунь24: На Алтае осудили женщину, накормившую ребенка молоком, в котором содержался спирт

Инцидент произошёл в январе 2021 года в Республике Алтай.

Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай

По информации регионального СУ СК, женщина накормила своего малолетнего сына молоком, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Малышу было четыре месяца. Ребёнок, в организм которого с молоком матери попал спирт, скончался от отравления. Алкоголь женщина выпила в свой день рождения.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Также выяснилось, что подсудимая достоверно знала, что в её молоке содержится спирт, но возможности смерти ребенка не предвидела.

Подсудимой назначили ограничение свободы на 1 год, приговор вынесли по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Катунь24