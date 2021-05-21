Катунь24: На трассе Барнаул – Новосибирск произошла авария с машиной скорой помощи

Один фельдшер погиб на месте, второй в тяжелом состоянии.

Фото: Скриншот из видео Barnaul22

Информацией об аварии поделились подписчики группы Barnaul 22 во «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что ДТП случилось перед Белоярском.

На кадрах виден перевернутый автомобиль скорой помощи, в нескольких метрах от него на обочине стоит второй автомобиль, у которого смята передняя часть.

Как сообщили подписчики сообщества, один фельдшер скорой помощи погиб на месте, второй в тяжелом состоянии.

Видео: Сургутова Анна

Катунь24