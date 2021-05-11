Катунь24: Неизвестные выпустили на волю сотни бездомных собак из рязанского питомника

В результате по меньшей мере две собаки погибли.

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В ночь на 9 мая в Рязани неизвестные взломали вольеры питомника для бездомных животных и выпустили на волю около 300 собак.

Как сообщает издание RZN.info, чтобы остаться незамеченными, злоумышленники вывели из строя камеру наблюдения.

Волонтеры смогли поймать большинство животных, их уже вернули в питомник. Однако две собаки погибли: одну насмерть сбила машина, другую загрызли другие собаки, пытаясь одновременно вырваться на улицу. Сейчас на улице остаются пять собак.

Сотрудники питомника написали заявление в полицию.

Катунь24