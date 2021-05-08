ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Напоминаем, как будут работать в праздники пункты мобильной вакцинации от коронавируса

Горняк22
17 часов Ago

Работа пунктов скорректирована на время праздничных выходных.

Фото: instagram.com/minzdravalt

Информацию опубликовали в Instagram-аккаунте Министерства здравоохранения Алтайского края. С 7 по 10 мая 2021 года жители Алтайского края смогут поставить вакцину от коронавируса в точке мобильной вакцинации возле ТЦ «Весна». Она работает все праздничные дни с 10 до 16 часов.

Кроме того, 8, 9 и 10 мая барнаульцы могут поставить прививку в пункте на площади Сахарова: в эти дни он также работает с 10 до 16 часов.

 

Катунь24

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