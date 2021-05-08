ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Необычное солнечное явление наблюдали жители Барнаула

Горняк22
17 часов Ago

Вечером 5 мая над Барнаулом был отчётливо виден эффект гало. Кадрами природного явления горожане активно делились в социальных сетях.

Фото: vk.com/barneos22

Гало – световые дуги или окружности вокруг солнца или луны. Наиболее близкое к гало природное явление, которое нам хорошо знакомо, – радуга, то есть преломление лучей небесного светила. Но в отличие от радуги, которую можно наблюдать лишь в дневное время, стоя спиной к солнцу, в насыщенном влагой воздухе гало появляется на небе в любое время суток – вокруг солнца или луны (а бывает, что и около мощного источника искусственного света).

Автор материала: участник проекта #хочунак24 Владимир Михайленко.

Катунь24

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