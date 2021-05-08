ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Невролог объяснил, на что указывают холодные руки

Горняк22
17 часов Ago

По словам врача-невролога Павла Хорошева, холодные руки всегда говорят о спазме сосудов. Специалист уточнил, что другой причины быть не может.

Фото: pixabay.com

«Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно», — пояснил Хорошев в интервью телеканалу «Звезда».

Также это явление может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств. Врач подчеркнул, что если у человека понизилось давление, то организм начинает «думать», что где-то возникла серьезная потеря крови. Из-за этого возникает спазм сосудов конечностей, чтобы ограничить приток крови в них.

«Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными», — подчеркнул врач.

 

 

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: В Барнауле на гребном канале завершают подготовку к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Катунь24: В Барнауле на гребном канале завершают подготовку к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Горняк22
17 часов Ago
Сегодня, 7 мая, Виктор Томенко побывал на Барнаульском гребном канале, где оценил готовность инфраструктуры к проведению международных соревнований II этапа Кубка...

Читать по теме:

ВТОПЕ: