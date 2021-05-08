Катунь24: Невролог объяснил, на что указывают холодные руки

По словам врача-невролога Павла Хорошева, холодные руки всегда говорят о спазме сосудов. Специалист уточнил, что другой причины быть не может.

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«Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно», — пояснил Хорошев в интервью телеканалу «Звезда».

Также это явление может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств. Врач подчеркнул, что если у человека понизилось давление, то организм начинает «думать», что где-то возникла серьезная потеря крови. Из-за этого возникает спазм сосудов конечностей, чтобы ограничить приток крови в них.

«Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными», — подчеркнул врач.

Катунь24