Катунь24: На 11 % больше бюджетных мест получили алтайские вузы в 2021 году

В этом году их будет 7800.

При этом выпускников в нынешнем году меньше, поэтому у них увеличатся шансы на поступление. Таким образом, почти 62 % выпускников смогут стать студентами вузов края.

К примеру, АлтГУ в 2021 году получил 2533 бюджетных места. Это позволит принять в 1,5 раза больше студентов по сравнению с прошлым годом. Кстати, при распределении направлений в основном ориентируются на инженерные, естественно-научные специальности.

Катунь24