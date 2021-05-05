ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: На 11 % больше бюджетных мест получили алтайские вузы в 2021 году

Горняк22
7 часов Ago

В этом году их будет 7800.

При этом выпускников в нынешнем году меньше, поэтому у них увеличатся шансы на поступление. Таким образом, почти 62 % выпускников смогут стать студентами вузов края. 

К примеру, АлтГУ в 2021 году получил 2533 бюджетных места. Это позволит принять в 1,5 раза больше студентов по сравнению с прошлым годом. Кстати, при распределении направлений в основном ориентируются на инженерные, естественно-научные специальности.

Катунь24

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