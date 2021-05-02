Катунь24: Напоминаем о дополнительных маршрутах трамваев и троллейбусов в Барнауле в пасхальную ночь

В связи с празднованием православного праздника Пасхи Христовой с 2 до 4 часов 2 мая 2021 года будет ходить электротранспорт для перевозки горожан к местам ночных богослужений, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Фото: pixabay.com

Будут задействованы четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Они будут двигаться по следующим направлениям:

1. Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137) в 2 часа 30 минут:

по трамвайному маршруту № 1: Депо №1 – ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, ост. «Покровский собор» – пр-т Красноармейский – ул. Ползунова – пл. Свободы – ул. Ползунова – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей – пр-т Ленина – пр-т Калинина – пр-т Космонавтов – ул. Попова – ост. «Докучаево».

2. Собор Александро-Невский (ул. Антона Петрова, 221) в 2 часа 30 минут:

по трамвайному маршруту № 8: ост. «ул. Островского» – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ост. «Докучаево» – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр-т Космонавтов – пр-т Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ост. «Докучаево»;

по трамвайному маршруту № 9: ост. «ул. Островского» – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр-т Калинина – пр-т Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ост. «Докучаево».

3. Храм Святого Дмитрия Ростовского (пр. Красноармейский, 4) в 2 часа 30 минут:

по трамвайному маршруту № 12: ст. «Депо № 1» – ул. Челюскинцев — ул. Анатолия – храм Святого Дмитрия Ростовского — Покровский собор – ст. «Депо № 1» – ул. Челюскинцев – ул. Советской армии – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ост. «Докучаево».

4. Свято-Никольская церковь (пр-т Ленина, 36) в 3 часа:

по троллейбусному маршруту № 1: троллейбусное депо — Свято-Никольская церковь – пр-т Ленина – пр-т Космонавтов – троллейбусное депо;

по троллейбусному маршруту № 6: троллейбусное депо — Свято-Никольская церковь – пр-т Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ост. «ул. Солнечная поляна» — ул. Юрина – ул. Малахова — троллейбусное депо.

Катунь24