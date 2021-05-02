Катунь24: На двух трассах Алтайского края восстановлено движение

Информацию о состоянии дорог передаёт региональный Минтранс.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

На сегодняний день вновь открыт проезд на двух краевых трассах — Маяк-Красные Орлы-Чайное в Чарышском районе и Чарышское-Малый Бащелак-Большой Бащелак-Тальменка-Солонешное в Солонешенском районе. При этом введено ограничение движения ещё на трёх участках дорог — Акатьево-Сузоп-Новотроицк в Солтонском районе, Солоновка-Красный Городок в Смоленском районе и Калининский-Сибирячиха-Александровка в Солонешенском районе.

Всё ещё продолжает действовать ограничение на региональных трассах — К-12-Туманово-Новая Жизнь, подъезд к с. Тележиха, Залесово — Борисово – Никольский, Алейск – Безголосово –К-13 в Алейском районе и Красногорское — Карагайка – Ивановка.

Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса. Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Катунь24