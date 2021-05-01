Катунь24: Новая жизнь для книг: как работают мастера реставрации

Вторую, а то и третью жизнь дают книгам переплётчики библиотеки имени Шишкова. Для этой работы требуется много времени и желания, а также деликатности, чтобы максимально сохранить изначальный вид издания. С мастерами книжной реставрации встретилась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Новая жизнь для книг: как работают мастера реставрации

Ещё в 80-е годы прошлого века в краевой библиотеке был создан сектор гигиены и реставрации. А с 2007 года расширились направления работы и появилось новое название – отдел консервации библиотечных фондов. Его сотрудники проверяют температуру и влажность помещений, а также следят, чтобы в книгах не завелась плесень или даже насекомые. В общем, делают всё, чтобы книги не попали к переплётчику.

Даже при правильном хранении в любом случае книга со временем рассыпается. Её надо приводить в рабочее состояние.

«Мы не реставраторы. Мы переплётчики. Хорошие переплётчики. Со знанием реставрации. Но в Алтайском крае по реставрации специалистов нет», – рассказывает Вера Постникова, заведующая отделом консервации библиотечных фондов АКУНБ им. В.Я. Шишкова

Чаще всего на восстановление попадают книги из абонемента, которые выдают читателям на дом. Иногда люди их роняют, марают, а то и собаки грызут страницы. Тем не менее, сотрудники отдела консервации очень просят своих читателей не чинить библиотечные книги самостоятельно, лучше доверить это специалистам.

Вторая задача отдела консервация – сохранять краеведческий фонд. Эти книги должны храниться вечно, или, по крайней мере, пока существует библиотека. С 2020 года сохранять эти издания стало проще, потому что в отделе появилось новое оборудование.

Однажды сотрудники отдела восстанавливали книгу целый год. По меркам книжных реставраторов это не долго. Новое оборудование ускоряет и упрощает работу. Но инструменты – это помощники. Главными всё ещё остаются знания и руки.

Катунь24