ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 29 апреля в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago

Сегодня, 29 апреля 2021 года, на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +14…+19 градусов, местами по югу до +25 гр.

В Барнауле во второй половине дня небольшой дождь. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура +17…+19 градусов.

Катунь24

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