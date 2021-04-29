Катунь24: На шинном заводе Алтайского края запустили новую промышленную линию

Запуск линии прошёл сегодня, 28 апреля 2021 года, на одном из крупнейших предприятий Алтайского края – заводе по изготовлению шинной продукции «Нортек», сообщает altairegion22.ru.

Фото: Антон Федотов/ altairegion22.ru Embedded video for На шинном заводе Алтайского края запустили новую промышленную линию

Единственный в регионе производитель «резиновой обуви» для транспорта завершил очередной этап обновления сложного производственного оборудования. Цель модернизации — увеличение производительности, расширение ассортимента, а также повышение качества продукции. Решение пополнить парк оборудования новым протекторным агрегатом «Дуплекс» было принято в 2018 году. Стоимость агрегата, который заказывали в Китае, вместе с шеф-монтажом составила 200 миллионов рублей.

На агрегате «Дуплекс» будет производиться более качественный протектор, который изготавливается не из одного вида резины, а из нескольких. Это улучшит проходимые характеристики, соответственно, и качество готовой продукции.

Управляющий директор «Нортек» Владимир Яковлев рассказал Губернатору о развитии шинного производства в крае. Он подчеркнул, что доля предприятия в общероссийском производстве шин растет.

«Мы выпускаем пять категорий шин (индустриальные, грузовые, легкогрузовые, сельскохозяйственные и внедорожные). Компания занимает 44 процента рынка по производству сельскохозяйственных шин; 62 процента – индустриальных шин, 18 процентов – грузовых. Только в Барнауле производится внедорожная шина, которая славится не только в России, но и за рубежом», – сказал Владимир Яковлев.

В 2020 году объем инвестиций компании «Нортек» составил 699 миллионов рублей. В этом году запланировано инвестировать в развитие предприятия еще 400 миллионов рублей. Большие проекты по подготовительному цеху – уже вложено 400 миллионов рублей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы развитие отраслей экономики края продолжалось, а это возможно через реализацию проектов. Где требуются дополнительное стимулирование, какая-то мотивация для собственников и коллектива, чтобы принять окончательное решение по поводу инвестиций, мы обязательно включаемся. В частности, крупные предприятия могут рассчитывать на субсидирование части затрат: безвозмездное предоставление на инвестиционный проект до 40 миллионов рублей. На этот год в краевом бюджете мы предусмотрели до 200 миллионов рублей на эти цели. При этом смотрим, действительно ли достигаются эффекты, которые краю хотелось бы получить в виде новых рабочих мест, дополнительных налогов, улучшения экологии и так далее. В этом случае мы это поддерживаем и готовы рассматривать увеличение объемов финансирования», – отметил глава региона Виктор Томенко.

Кроме того, поддерживают предприятия фонды развития через займы под небольшие проценты. Также, по словам Виктора Томенко, краевым лизинговым фондом рассматривается вопрос по снижению процентной ставки на приобретение в лизинг оборудования. Актуален и вопрос кадрового обеспечения предприятия, так как сегодня требуются высококвалифицированные специалисты. Благодаря агрегату здесь создано 40 рабочих мест. В планах в этом году увеличить штат на 250 человек (70 человек с начала года уже трудоустроены).

Катунь24