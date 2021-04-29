Катунь24: Новоалтайские полицейские задержали автоугонщицу

В полицию обратился местный житель и сообщил, что его старая знакомая, будучи пьяной, угнала принадлежащий ему джип.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями этой истории. Гражданка, 1996 года рождения, встретилась со своим приятелем, которого она давно не видела. Распивая спиртное, девушка предложила ему показать, как нужно правильно управлять автомобилем. Мужчина, который не выпивал, а лишь угощал приятельницу, не подозревая подвоха, поменялся местами с девушкой. Когда мужчина вышел из машины с намерением снова сесть за руль, женщина вдруг неожиданно завела транспортное средство и уехала в неизвестном направлении.

Угонщицу полицейские задержали на выезде из Новоалтайска. Неприятных последствий, к которым могла привести эта поездка, удалось избежать. Известно, что женщина не имела водительских прав и угон совершила, просто чтобы потрепать нервы своему приятелю.

Сейчас автоугонщица находится под подпиской о невыезде. За совершённое правонарушение ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Катунь24