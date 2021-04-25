Катунь24: На ремонт дорог в Рубцовске выделят более 32 млн рублей

Первая часть финансирования, 32 млн рублей, уже была направлена на ремонт дорог в городе в 2021 году. Решение о дополнительной сумме будет принято после прохождения паводка на территории региона.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Об этом 21 апреля в ходе выездной проверки сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. В план объезда были включены улицы Тракторная, Комсомольская, Блынского, Октябрьская, бульвар Победы и другие участки, уточняет региональный Минтранс.

«Сегодня мы работаем в Рубцовске, потому что в правительство региона и непосредственно к нам в министерство поступило очень много жалоб на дороги города от жителей. Цель поездки – проверить объекты ремонта прошлых лет за счет средств краевой субсидии, которая направляется уже третий год по поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, а также оценить состояние улиц, запланированных на предстоящий строительный сезон», – отметил Александр Дементьев.

В 2020 году в Рубцовске были отремонтированы три участка дороги – переулок Станционный, Рабочий тракт и бульвар Победы. Сумма средств составила более 100 млн рублей. В 2019 году за счет краевой субсидии было отремонтировано пять объектов, на мероприятия также было направлено более 100 млн рублей.

Катунь24