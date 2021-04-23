Катунь24: На трассе Алтайского края перевернулся катафалк с гробом

Авария случилась сегодня, 22 апреля 2021 года. О происшествии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: Скриншот из видео в группе "Инцидент Барнаул"

Инцидент произошел утром на трассе Павловск – Ребриха. 35-летний водитель «газели», оказавшейся катафалком, во время обгона не справился с управлением и столкнулся с «жигулями», едущими в попутном направлении. Оба автомобиля съехали в кювет, там «газель» перевернулась на крышу. На видео заметно, что при перевороте из нее выпал один гроб.

Как сообщила Госавтоинспекция СМИ, пострадавших в аварии нет, а в катафалке не было ни пассажиров, ни покойных. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Катунь24