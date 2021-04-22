Катунь24: Новые жилые многоэтажки появятся недалеко от железной дороги в Барнауле

Участок в барнаульском квартале, ограниченном улицами Микронной, Бехтерева, Красный текстильщик и Колесной, может обзавестись новыми многоэтажками. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

В МКУ «Архитектура города Барнаула» разработали план межевания квартала с целью образования нового участка. В результате слияния двух смежных пустующих земель, покрытых зарослями, получилась территория площадью около 3500 кв. м.

Этот участок отнесли к зоне, предполагающей жилую застройку (до 12 уровней), а также размещение рынков, стоянок, коммерческих и административных объектов различных направлений.

Участок расположен близко к центру города, граничит с частным сектором и промзоной — через дорогу от него находится предприятие «Алтайхолод». Рядом также проходит несколько веток железной дороги.

Катунь24