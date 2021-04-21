Катунь24: На Солнце произошла новая мощная вспышка

Минувшей ночью, 20 апреля 2021 года, на Солнце произошла вспышка среднего класса, об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Фото: pixabay.com

По данным сайта, который опирается на данные с американского спутника GOES-16, с 2:19 мск по 2:59 мск зафиксирована вспышка класса «М». Индекс вспышечной активности повышен с зеленого уровня до желтого.

Заведующий лабораторией Сергей Кузин отметил, что вспышка не представляет угрозы, однако через два-три дня может вызвать магнитную бурю.

«Для нас эта вспышка уникальная, потому что мы впали в очень глубокий минимум солнечной активности, и за последнее время таких вспышек было четыре-пять. С точки зрения воздействия на Землю ничего экстраординарного не случится, максимум — небольшая магнитная буря», — сказал Кузин журналистам РИА Новости.

По его словам, во время максимума солнечной активности подобные вспышки происходят через день.

Катунь24