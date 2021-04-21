Катунь24: Не выловишь и рыбку: в Алтайском крае ввели ограничения на рыболовство

Меры принимают ежегодно в период нереста рыб для сохранения и воспроизводства, а также охраны некоторых видов рыб.

Фото: pixabay.com

В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна периоды по ограничению рыболовства действуют:

с 20 апреля по 20 мая – в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая – в озерах Алтайского края;

с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;

с 10 апреля по 15 июля на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км.

В это время запрещено промышленное рыболовство. На водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а также за пределами рыболовных участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, запрет на ловлю рыбы не распространяется, уточняет Минприроды Алтайского края. Однако при этом рыбакам необходимо соблюдать условия: не использовать для добычи рыбы плавательные средства, соблюдать суточную норму добычи – не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг на рыболова.

Для повышения эффективности работы Алтайского отдела рыбоохраны в нерестовый период с 20 апреля по 25 мая планируется создание оперативных штабов на рыбоохранных участках по месту дислокации государственных инспекторов: Усть-Пристанский, Рубцовский, Шелаболихинский, Каменский, Баевский. Координацию деятельности штабов будет осуществлять руководство Алтайского отдела.

Рыбаков предупреждают, что нарушение правил рыболовства влечет за собой административный штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) или без таковой. Должностному лицу штраф будет выше – от 20 до 30 тысяч рублей рублей; юридическому лицу – от 100 до 200 тысяч рублей.

Также за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов законодателем предусмотрена уголовная ответственность, если сумма ущерба, нанесенного биоресурсам, составляет более 100 тыс. рублей.

Катунь24