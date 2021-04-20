Катунь24: Новое здание прокуратуры построят в Барнауле почти за 427 млн рублей

Деньги на строительство корпуса направят из федерального бюджета. Объект выставили на электронной площадке России.

Фото: barnaul.org

Восьмиэтажное здание на улице Партизанской, 97 будет состоять из трех блок-секций и иметь подземную автостоянку. Здание будет Г-образной формы. Со стороны улицы и во дворе запроектировано еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Начальная цена строительства – более 426 млн рублей. В данный момент объявлен конкурс на строительного подрядчика, его определят до 26 апреля. Построить здание должны до конца 2023 года.

Катунь24