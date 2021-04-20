Катунь24: Начальник отдела охраны труда получит наказание за загрязнение природы в Барнауле

Мужчина обвиняется по статье «Захоронение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, повлекшие загрязнение окружающей среды».

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Обвиняемый – начальник отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии одного из промышленных предприятий города Барнаула, производящих резиновые шины, покрышки и камеры, а также прочие резиновые изделия. В июне 2020 года мужчина с помощью подрядной организации вырыл котлован площадью 700 кв. метров. В нём в дальнейшем были захоронены опасные отходы, содержащие нефтепродукты, бензапирен и мышьяк. Более того, место, на котором был вырыт котлован, не входило в государственный реестр объектов размещения, хранения и обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

Загрязнения от незаконной утилизации химических отходов не только принесли вред окружающей среде, но и создали реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью человека. Вред, нанесенный почве в месте захоронения отходов, в стоимостном выражении составил более миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Обвиняемый вину в содеянном признал, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Катунь24