Катунь24: Новостройки Барнаула могут подорожать ещё на 15 %

Основными причинами увеличения цены эксперты назвали рост цен на участки земли, на материалы для строительства и инфляцию.

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Причины увеличения стоимости первичных квартир риелторы и девелоперы обсудили на круглом столе 14 апреля 2021 года, сообщает Алтайский портал недвижимости. Факторами, влияющими на рост цен на новые квартиры, участники встречи также назвали увеличение стоимости строительно-монтажных работ и проектное финансирование, когда свой процент со стройки забирают банки. Эксперты также отметили, что именно кредиторы часто выступают за увеличение стоимости новостроек.

Директор ООО «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов объяснил, что цены в прошлом году выросли также из-за льготной ипотеки и пандемии, однако помимо этого есть ряд других очевидных причин. Для решения проблемы он предлагает возобновить практику выдачи бесплатной земли застройщикам.

Сейчас, по данным Юрия Гатилова, стоимость земли в одном кв. м жилья составляет 2 500-3 000 рублей. Учитывая банковские расходы, стройматериалы и весь цикл работ, жилье в многоквартирных домах Барнаула сегодня должно продаваться по 70-75 тыс. рублей за кв. м. Однако сейчас в среднем один квадрат в новостройке оценивают в 60 тыс. рублей.

Кроме того, с рынка уходят компании, которые не смогли приспособиться к новым правилам, с начала проектного финансирования свой бизнес свернули около пяти фирм. Сегодня этот процесс продолжается, из-за чего снижаются объемы стройки, отмечает председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Соответственно, снижаются объемы стройки. Он пояснил, что объем жилья, находящегося в работе у компаний, сейчас должен быть вдвое больше (не 1 млн кв. м, а хотя бы 1,9 млн). Однако, учитывая количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов, есть риск резкого обвала. За последние три года согласовано и начато втрое меньше строек (в 2018 году – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 21, в первом квартале 2021-го – лишь пять).

Катунь24