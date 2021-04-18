Катунь24: На трассе в Алтайском крае столкнулись грузовые автомобили. Погиб мужчина

Сегодня, 17 апреля 2021 года, около 9 часов утра в селе Усть-Калманка на улице Кирова в районе дома № 93 произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

Фото: pixabay.com

47-летний водитель «Исудзу-Эльф» выехал на встречку и столкнулся со встречным автомобилем КамАЗ под управлением мужчины, 1960 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Исудзу-Эльф», 52-летний мужчина, скончался на месте происшествия. Водителя с травмами госпитализировали в Усть-Калманскую центральную районную больницу.

Водитель автомобиля КамАЗ не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24