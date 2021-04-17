Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 17 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 17 апреля 2021 года, в утренние часы и днем в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в утренние часы и днем в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура +4…+9 градусов, местами по юго-западу до +14 гр.

В Барнауле утром небольшой дождь. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура +6…+8 градусов.

Катунь24