Катунь24: Навыки беспарашютного десантирования отработали спецподразделения Росгвардии в Алтайском крае

Десантироваться с вертолета без парашюта — привычная практика для этих бойцов. Звучит опасно, но их страхует трос и альпинистское снаряжение. Навыки беспарашютного десантирования отработали сегодня спецподразделения Росгвардии по Алтайскому краю и Республике Алтай. На месте побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Навыки беспарашютного десантирования отработали спецподразделения Росгвардии в Алтайском крае

Вертолет МИ-8 готов ко взлету. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Алтайскому краю и республике Алтай на исходной точке. Начинаются учения по отработке навыков беспарашютного десантирования. Росгвардейцам предстоит спуститься с высоты от 10 до 25 метров. Условия приближены к реальным: все происходит быстро и точно.

Такой способ десантирования помогает работать в труднодоступной местности. Например, в лесу или горах, где посадка вертолета невозможна. Беспарашютное десантирование применяется и в мирной жизни, и в служебных операциях.

Также это актуально в летний период, когда люди идут в лес за грибами или на охоту: там легко потеряться. Боец может спуститься на тросе, найти пропавшего, а затем поднять его на воздушное судно. Так в августе 2020 сотрудники спецподразделения спасли пожилого мужчину, который заблудился в лесу. К слову, в таких условиях высота вертолета может достигать 50 метров из-за деревьев.

Росгвардейцы отрабатывают этот навык постоянно. Также развивают физическую силу, выносливость и умение ориентироваться на местности. Потому что мало спуститься — нужно еще и выполнить свою задачу.

Катунь24