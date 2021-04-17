Катунь24: Новосибирские учёные случайно создали беспохмельную водку

Исследователи изучали способы улучшить состояние больных диабетом второго типа, но «превзошли самих себя», сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Открытие совершили Николай Баранов и Оксана Афанасьева. Они изучали влияние вредных веществ на организм для улучшения состояния пациентов с диабетом второй стадии. Им удалось выяснить, что таким пациентам может помочь растение ягель, который потребляют в пищу олени. После учёные добавили лишайниковые олигосахариды в алкоголь — так напиток потерял часть вредных свойств.

«Это позволяет снизить токсическое влияние алкоголя в 2-3 раза при сохранении эйфорического эффекта. Интоксикационный эффект уменьшается больше чем в 20 раз, а скорость формирования алкогольной зависимости снижается в 6 раз», – отметил Николай Баранов.

После полученных выводов учёные планируют производить биологически активные добавки на основе ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Николай Баранов отметил, что в будущем можно воплощать и добавление олигосахаридов в алкоголь.

Катунь24